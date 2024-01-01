زيادة الاشتراك التأميني 2024 رسميا من اليوم.. كم يدفع الموظفون شهريا؟

بدأ اليوم الإثنين، زيادة الاشتراك التأميني 2024 بحديه الأدنى والأقصى، بعد قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بزيادتهما، اعتبارا من اليوم الأول من يناير 2024، في إطار النصوص المبني عليها هذا القرار بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على زيادة سنوية في نسبة التأمينات التي تسدد من جانب الموظفين والمؤمن عليهن بشكل عام، في جميع القطاعات.

زيادة الاشتراك التأميني 2024

وتطبق زيادة الاشتراك التأميني 2024 بحديه الأدنى والأقصى، على كل المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وغيرها من الهيئات الاقتصادية والهيئات التابعة لها، حيث يخضعون جميعا للزيادة المقرر تطبيقها بداية من اليوم الإثنين، حيث الموعد المعلن من جانب هيئة التأمينات ورئيسها اللواء جمال عوض.

زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني

وارتفعت قيمة الاشتراك التأميني بحديه الأدنى والأقصى اعتبارًا من اليوم الإثنين الأول من يناير 2024، ووفقا لرئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فقد بلغت قيمة الحد الأدنى للاشتراك حيث كشف رئيس الهيئة عن أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني تبلغ قيمته نحو 2000 جنيها بدلا من 1700 جنيها بارتفاع سجل 300 جنيها مرة واحدة عن قيمة الاشتراك المسدد في في العام المنقضي.

زيادة الحد الأقصى للاشتراك التأميني

وكما ارتفعت قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني ارتفعت كذلك قيمة الحد الأقصى له، إذ أنه بعد قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، فقد زادت قيمه الحد الأقصى للاشتراك التأميني بواقع 1700 جنيها مرة واحدة، مسجلة 12600 جنيه، بدلا من 10900 جنيه.

ويبدأ الموظفون المؤمن عليهم بجميع القطاعات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والهيئات التابعة والقطاع الخاصة، تسديد الاشتراكات التأمينية السنوية وفقًا للزيادة الجديدة.

نسبة الموظفين من الاشتراك التأميني الجديد

ومع زيادة الاشتراك التأميني 2024، يسدد الموظفون اشتراكاتهم بالنسب التي حددها القانون، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي نص على أن تكون الزيادة الجديدة بزيادة سنوية تطبق مع بداية كل عام.

وهنا يأتي السؤال: هل يسدد الموظفون بعد زيادة الاشتراك التأميني 2024 كاملا أي أن الموظف يدفع 1700 جنيه من راتبه كاشتراك شهري؟ أم أن القانون وضع نسب معينة يتم سدادها.

الواقع والنصوص القانونية تكشف عن أن نسبة الاشتراك التأميني مقسمة، يدفع فيها الموظفون جزءا من قيمة الاشتراك المحدد لكل منهم، بحسب الراتب الذي يتقاضاه والقواعد المنظمة لتلك الزيادة.

كم يدفع الموظفين من الاشتراك التأميني

وحدد القانون نسبة الاشتراك التأميني التي يدفعها الموظف، وهي نسب موحدة على جميع الموظفين بجميع القطاعات، لكنها تختلف بالنسبة للجزء الذي ستسسده المؤسسة عن موظفيها.

زيادة الاشتراك التأميني 2024

وتكون نسبة الاشتراك التأميني الذي يدفعه الموظفين محددة بواقع 11%، تسدد من قيمة مرتب الموظف وتستقطع منه شهريا، ووفقا لتلك النسبة، يكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني هو 220 جنيها، فيما تبلغ قيمة الحد الأقصى للاشتراك التأميني 1386 جنيها.

لكن هناك جزء آخر يقع على الشركات وهذه النسبة تقدر بـ 17.25% في القطاع الحكومة ، أما في القطاع العام تصل النسبة إلى 18.25%، فيما تضل النسبة إلى 18.75% في القطاع الخاص.

موعد وضوابط زيادة الاشتراك التأميني

يزداد الاشتراك التأميني في شهر يناير من كل عام، وبنسبة محددة تبلغ نحو 15% سنويا، وذلك منذ بدء تنفيذ القانون وحتى عام 2027، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بوضع النسبة المقررة الخاصة بزيادة الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني.

وحدد القانون ضوابط زيادة الاشتراك التأميني بحديه الأدنى والأقصى، حيث نص على أنه يجب ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له، وألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأميني الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.

كما تضمن القانون ضمن ضوابط الاشتراك التأميني ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون، وألا يقل عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة.

زيادة المعاشات بعد زيادة الاشتراك التأميني

وبعد زيادة الاشتراك التأميني 2024، زادت قيمة المعاشات بالنسبة المنتهية خدمتهم بداية من اليوم الأول من يناير 2024، وذلك بحسب قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وبلغ الحد الأدنى للمعاشات بعد الزيادة 1300 جنيها، بديلا من 1105 جنيها، والتي بدأ تطبيقها رسميا اليوم.