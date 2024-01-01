غلق رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الأول والثاني الثانوي بموقع التعليم غداً

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غدا الثلاثاء 2 يناير 2024 ، غلق رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه على من لم يقوموا بدفع المصروفات حتى الآن وتسجيل البيانات على رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم

ومن جانبها .. شددت المدارس الثانوية على أن الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم يكون باستخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب

وأوضحت المدارس الثانوية انه بمجرد الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، يكون على الطالب مراجعة البيانات بدقه وكتابة الاستماره الالكترونية ومراجعة اللغة الثانية

وبالنسبه لطلاب الصف الثاني الثانوي ، لابد لهم عند الدخول على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، مراجعة الشعبة واللغة الثانية

واذا وجد الطالب بعد دخوله على رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم أي بيان خطأ يرغب في تعديله ، عليه الرجوع فوراً لمدرسته ، مع التأكيد على عدم الضغط على ايقونة حفظ إلا إذا كانت المعلومات صحيحة

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

ويمكن لمن يهمه الامر الان الوصول إلى رابط الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :

https://moe-register.emis.gov.eg/

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وفقا لما اعلنته المدارس الثانوية و المديريات التعليمية تتمثل خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم فيما يلي :

ادخل على رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي https://moe-register.emis.gov.eg/ بالبريد المدرسي الموحد

تظهر صفحة تقديمية لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قم بالضغط على تسجيل الدخول

تظهر نافذة جديدة قم بكتابة بريدك الالكتروني الذي تسلمته من المدرسة ثم اضغط next

تظهر نافذة جديدة قم بكتابة الرقم السري المرفق ببريدك الالكتروني ثم sign in

تظهر رسالة بطلب اذن باستخدام بيانات من الجهاز لاستكمال التسجيل اضغط accept

تظهر الاستمارة الخاصة بك مدون بها بياناتك الأساسية قم بمراجعتها جيدا

قم بملء البيانات بالحقول الستة المطلوبة والتي لا يمكن استكمال التسجيل بدون اي منها ( صورة شخصية مقاس 4×6 واضحة تظهر كامل الوجه + المحافظة + القسم و مركز الشرطة + اقرب رقم هاتف محمول + مهنة الوالد

اضغط على زر حفظ ثم اضغط على زر طباعة الاستمارة

يظهر للطالب في النهاية ملف الاستمارة اضغط ايقونة الطباعة اذا رغبت في ذلك قم اضغط على سهم التحميل للاحتفاظ بها على جهازك بصيغة PDF

يتم طباعة الاستمارة نسخة واحدة ولا داعي لطباعتها ملونة ويتم تسليمها بقسم الإحصاء في المدرسة

في حالة ظهور مشاكل في التسجيل يرجى الدخول على رابط الشكاوى الذي أعدته الوزارة لذلك