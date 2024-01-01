عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"البترول" تعلن بدء الإنتاج من بئر "شمال الصفا" بخليج السويس

صدى البلد

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة بترول خليج السويس (جابكو) نجحت في وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس على خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لزيادة إنتاج البترول الخام، والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لتعظيم الإنتاجية.

وزير البترول: توسعات مصفاة ميدور أكبر المشروعات الجاري تنفيذها في الاقتصاد المصرى

البترول: توصيل الغاز الطبيعي إلى 14.5 مليون وحدة سكنية خلال 2023


وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم الاثنين  أن المرحلة الأولى من مشروع الإنتاج المبكر من الحقل تستهدف أن يصل الإنتاج إلى 6 آلاف برميل يوميا منتصف شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن تم وضع البئر الأول على خريطة الإنتاج بمعدل 2500 برميل يوميا، ويجرى الانتهاء من وضع البئر الثاني منتصف شهر يناير، ليرتفع الإنتاج إلى المعدلات المستهدفة، والمخطط زيادتها مجددا إلى 12 ألف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة.


يشار إلى أن المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل شمال صفا نفذها تحالف شركات مصرية يضم إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية لإنشاء وتركيب محطة إنتاج شمال صفا، ومد خطي إنتاج بطول 10 و11 كم بإجمالي استثمارات 125 مليون دولار.

البترول والثروة المعدنية البترول البحرية البترول الخام إنتاج البترول بترول خليج السويس بداية العام الجديد تعظيم الإنتاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد .. أرقى 100 رسالة تبعتها للأصدقاء والأحبة والأقرباء

ترشيحاتنا

اليابان.. رصد 21 زلزالًا بقوة تزيد عن 4 درجات.. وتحذيرات من هزة أخرى

النقل : إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير .. تفاصيل مهمة

بعد قتل عائلتها.. جندي إسرائيلي يخطف رضيعة فلسطينية بغزة ونقلها لتل أبيب

التنمية المحلية : إنشاء 320 مجمعا حكومياً وتنفيذ 213 مشروعا بـ القرى

وزير التنمية المحلية: تنفيذ 213 مشروعا بنسبة 61% وجار إنهاء 138 آخرين

إنفاق 1.42 مليار جنيه لتوصيل خدمات الصرف الصحي في المنوفية| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش بدون توب.. إطلالة مايا دياب تثير السوشيال ميديا برأس السنة

بإطلالة ملفتة| دنيا سمير غانم برفقة زوجها في عيد ميلادها

مقرمشات بياكلها الناس.. حقيقة إعلان مثير على فيسبوك عن علف حيواني

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها في احتفالات رأس السنة بالأسود الجرئ|شاهد

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ