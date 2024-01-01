"البترول" تعلن بدء الإنتاج من بئر "شمال الصفا" بخليج السويس

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة بترول خليج السويس (جابكو) نجحت في وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس على خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لزيادة إنتاج البترول الخام، والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لتعظيم الإنتاجية.



وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم الاثنين أن المرحلة الأولى من مشروع الإنتاج المبكر من الحقل تستهدف أن يصل الإنتاج إلى 6 آلاف برميل يوميا منتصف شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن تم وضع البئر الأول على خريطة الإنتاج بمعدل 2500 برميل يوميا، ويجرى الانتهاء من وضع البئر الثاني منتصف شهر يناير، ليرتفع الإنتاج إلى المعدلات المستهدفة، والمخطط زيادتها مجددا إلى 12 ألف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة.



يشار إلى أن المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل شمال صفا نفذها تحالف شركات مصرية يضم إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية لإنشاء وتركيب محطة إنتاج شمال صفا، ومد خطي إنتاج بطول 10 و11 كم بإجمالي استثمارات 125 مليون دولار.