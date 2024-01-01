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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في أعقاب زلزال اليابان.. أكثر من 36000 منزل يعانون من انقطاع الكهرباء

زلزال اليابان
زلزال اليابان

أعلنت شركة "هوكوريكو للطاقة الكهربائية اليابانية"، اليوم الاثنين، أن أكثر من 36000 منزل يعانون من انقطاع التيار الكهربائي، في أعقاب الزلزال الذي ضرب وسط البلاد وبلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر.

وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمقاطعات القريبة في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوة إحداها الأولية 7.6 درجة.

وأصدرت الوكالة تحذيرًا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

وبدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.

شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية اليابانية الأرصاد الجوية اليابانية اليابان التيار الكهربائى تسونامي

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