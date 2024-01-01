سقوط عامل نصب على مواطنين بزعم توظيف أموالهم بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

بالفحص تبين صحة الواقعة ، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (1,400,000 مليون جنيه) مـن الُمبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.