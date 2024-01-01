ضبط 11 ألف قضية تسول بالمحافظات خلال شهر

شنت الأجهزة الأمنية حملات استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهود الحملات خلال شهر (ديسمبر 2023) عن ضبط عدد (11295) قضية تسول .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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شنت الأجهزة الأمنية حملات استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهود الحملات خلال شهر (ديسمبر 2023) عن ضبط عدد (11295) قضية تسول .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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