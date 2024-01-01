عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات مكبرة على البؤر الإجرامية بأسوان ودمياط

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" – 56 زجاجة مشروبات كحولية).. بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ عدد (782) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط ( 6 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 8 متهمين ( لـ 6 منهم معلومات جنائية).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام الحشيش المحكوم عليهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

في أول أيام العام الجديد.. تظاهرات بالآلاف بتركيا دعمًا للشعب الفلسطيني| فيديو

انضمام مصر والدول العربية زاد هيبة المجموعة.. بوتين يكشف خطط روسيا خلال رئاستها بريكس

بشائر الخير 2024.. حافز تميز علمى للموظف بنسبة7% في قانون الخدمة المدنية

مسؤول إسرائيلي : الجيش يتجه للمرحلة الثالثة من الحرب

وفاة والدة لطيفة بعد صراع مع المرض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ39.. إطلالات أثارت الجدل لـ دنيا سمير غانم

ابنة ممدوح وافي تثير الجدل بفستان زفافها على السوشيال ميديا| شاهد

ياسمين وافى تحتفل بحفل زفافها على شادى عبد السلام .. صور

من غير بيض.. أسرار الطعمية المقرمشة زي المحلات

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ