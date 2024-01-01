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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال اليابان.. انهيار منازل وتعليق خدمات القطارات فائقة السرعة| فيديو وصور

انهيار منازل في اليابان
انهيار منازل في اليابان

تضررت عدد من المنازل بعد الزلزال القوي الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على منصة “إكس”، وقوع أضرار جسيمة بالطرق والبنية التحتية وانهيار منازل جراء الزلزال الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا.

تابعات زلزال اليابان

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تم تعليق بعض خدمات قطارات الطلقة اليابانية فائقة السرعة “شينكانسن” بعد الزلزال، وفقًا للموقع الإلكتروني لشركة تشغيل القطارات “جيه آر إيست”.

وأضافت أن الزلزال كان قويًا وبلغت شدته 7.4 درجة، ليتبعه عدة هزات قوية أخرى، لافتة إلى أن الخدمات على الخطوط الأخرى تشهد أيضًا تأخيرات.

من جانبها، قالت الأرصاد اليابانية، اليوم الاثنين، إن زلزال إيشيكاوا يعد أكبر الزلازل المسجلة قوة في شبه جزيرة نوتو منذ عام 1885.

كما أعلن مكتب الأرصاد الجوية في اليابان، أنه تم رصد 21 زلزالًا بقوة تزيد على 4 درجات حتى الآن.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مكتب الأرصاد الياباني إن 21 زلزالًا بلغت قوتها أربع درجات أو أكثر ضربت وسط اليابان فيما يزيد قليلًا عن 90 دقيقة اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة أن اليابان أصدرت تحذيرا آخر من وقوع زلزال في محافظات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما وناجانو.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

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