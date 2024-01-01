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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يضعان حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف.. صور

وضع حجر الأساس لمستشفي
وضع حجر الأساس لمستشفي الاورام الجديد

وضع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف بالتعاون مع وزارة الصحة علي مساحة 9 آلاف م2 ، وبتكلفة 2 مليار جنيه تقريباً، ويضم جميع التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية .

وثمن المحافظ جهود وزارة الصحة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة والنهوض به وتقديم العديد من التسهيلات لإقامة المزيد من المشروعات الصحية لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين .

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جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة منوف ، وبحضور محمد موسي نائب المحافظ ، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، ووحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مستشفى الأورام بمنوف الجديد يعد حلماً لأهالي المنوفية باعتباره صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة لعلاج مرضى الأورام  مما يساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها.

ووجه شكره وتقديره للقيادة السياسية لدعمه الكامل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية للنهوض بالمنظومة الصحية بالمنوفية.

وعقب استماعه لشرح تفصيلي عن المستشفى ، أكد المحافظ أن مستشفى الأورام بمنوف تم تصميمها وفق أحدث التصميمات الهندسية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم ( جراحة الأورام وإزالة الألم ، التخدير والإنعاش ، باثولوجيا الدم ، الأشعة العلاجية والطب النووي ، وبائيات الأورام ، طب الأورام المعملي وسرطانات الدم ، أشعة الأورام ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال ، 2 غرفة عمليات كبرى ، وحدة مناظير ، عدد من أسرة العناية المركزة ) لخدمة أكثر من 5 مليون مواطن.

وأوضح محافظ المنوفية أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على تبني خطة طموحة لتطوير القطاع الطبي من خلال إنشاء وإقامة (6) مستشفيات بتخصصات متنوعة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات التخصيص لصالح وزارة الصحة لإنشاء وإقامة مستشفى جديدة بالمحور المركزى لمدينة السادات بدلاً من المستشفى القديمة بمساحة 17 فدان بطاقة 250 سرير، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مستشفى قويسنا الجديدة لصالح وزارة الصحة على مساحة 16 ألف و830 م2، وكذا مشروع إنشاء مستشفى جديدة بمدينة شبين الكوم بجوار كلية التربية الرياضية على مساحة 13 ألف و781م2، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مستشفى أشمون الجديدة على مساحة أكثر من 29 ألف م2 ، ومشروع إنشاء مستشفى الشهداء الجديدة على مساحة 21 ألف م2.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أحمد فرج القاصد التخصصات الطبيه المشروعات التنموية والخدمية المشروعات الصحية المنظومة الصحية المنوفية مستشفى الاورام

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