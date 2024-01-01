خالد عبد الفتاح يتلقي عرضا مغريا من أحد أندية الدوري المصري

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تفاوض أحد الأندية المصرية مع اللاعب خالد عبد الفتاح.





وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"خالد عبد الفتاح يتلقي عرضا من البنك الأهلي للرحيل عن القلعة الحمراء".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبرالمصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي فيالمباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريباتمجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال إفريقيا.