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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نفسي أشوفهم أفضل.. سيف زاهر يوجه رسالة مفاجئة لـ كهربا وإمام عاشور

صدى البلد

وجه الإعلامي سيف زاهر نصيحة لنجمي الأهلي محمود كهربا وإمام عاشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال سيف زاهر : انا فرحان بكهربا وإمام عاشورونفسي أشوفهم أفضل من كدة.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.


وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال أفريقيا.

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