نفسي يركز.. سيف زاهر يوجه رسالة مهمة لنجم الزمالك

وجه الاعلامي سيف زاهر نصيحة لنجم الزملك أحمد فتوح عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال سيف زاهر : نفسي فتوح يركز ويعمل موسم كبير مع نادي الزمالك والمنتخب لأن الجمهور مستني منهم كتير .

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني.

وركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الخططية خلال المران، وشهد التدريب غياب الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي، بعدما قرر الجهاز الفني بمنح الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية في ختام المران شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها في مران اليوم.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.