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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. بدء أعمال مشروع البنية التحتية للنقل العام في حافلات جازان

صدى البلد

شرعت أمانة منطقة جازان السعودية، في أعمال تنفيذ مشروع البنية التحتية لـ"مشروع النقل العام بالحافلات" في المدن الرئيسة "جيزان، وصبيا، وأبو عريش".


وحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يتضمن المشروع تشغيل 9 مسارات، واستخدام 47 حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في العاصمة والمدن الأخرى، إضافة إلى توفير 84 نقطة توقف، وستعمل الخدمة على مدار 18 ساعة يوميًا لخدمة السكان المحليين والزوار القادمين إلى المنطقة.


وثمنت أمانة المنطقة الجهود المبذولة من الهيئة العامة للنقل وجميع الجهات ذات الصلة في تحقيق التكامل في تنفيذ مثل هذه المشروعات التنموية والحيوية المهمة.


ويعد المشروع جزءاً من سلسلة مشروعات النقل العام بالحافلات التي تم إطلاقها في عدة مدن ومناطق في المملكة؛ بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين "جودة الحياة"، ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة عن طريق فتح قنوات استثمارية جديدة.

السعودية الحافلات منطقة جازان خدمات النقل العام أمانة منطقة جازان السعودية

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