بينهم 3 أطفال.. 7 شهداء في غارة إسرائيلية على دير البلح‎

استشهد 7 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وجرح 16 آخرين؛ إثر استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا مأهولًا بالسكان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت غارة على منزل مأهول بالمدنيين في محيط منطقة المعسكر، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 16 آخرين بجراح مختلفة.

من جانبه، قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ، الدكتور خليل الدقران، إن 7 قتلى وما يزيد على 16مصابًا وصلوا إلى المستشفى، بعد أن استهدف قصف إسرائيلي منزلهم بمدينة دير البلح.

وأضاف الدقران أن أقسام الاستقبال والطوارئ وأقسام الجراحة امتلأت بالجرحى، فضلًا عن امتلاء ساحة المستشفى بجثامين قتلى القصف العنيف الذي تتعرض له المحافظة الوسطى في هذه الأثناء، مشيرًا إلى أن غرف العمليات لم تعد تتسع لإجراء العمليات الجراحية لهذا الكم الهائل من الجرحى في آن واحد.

وأشار الدقران إلى أن أطباء الجراحة يتعرضون إلى ضغط نفسي وجهد عقلي وعضلي كبيرين جرّاء عمليات المفاضلة بين الجرحى لإجراء العمليات لهم وإنقاذ حياتهم.