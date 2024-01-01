سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور

قدمت مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد، تغطية خاصة حول سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور وتوابع سقوط كمرة خرسانية من محور كمال عامر ببولاق .. فما التفاصيل ؟

انهار جزء خرساني من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور أمام محطة مترو جامعة القاهرة، تسبب في زحام مروري، ووقوع ضحايا ومصابين.

حالة من الذعر أصابت المواطنين عقب تداول اخبار عن سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر، فما الذي كشفت عنه تحريات الأجهزة الأمنية وما سبب هذا الحادث وما هو عدد المصابين والوفيات؟ كل هذه الأسئلة سنجيب الآن وقع مساء اليوم الإثنين، حادث بمحور الفريق كمال عامر ما تسبب في زحام مرورى أمام قائدي السيارات وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي منطقة بولاق الدكرور بسقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور وسقوط ضحايا وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والدفع بقوات الحماية المدنية مدعمة بقوات الإنقاذ البري.

كما انتقل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية الى موقع الحادث على رأس قوة أمنية لفحص البلاغ وبيان عدد الاصابات والوفيات في حالة حدوثها ومازال الفحص جاريا.

وكشفت الفحص الأولى للأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور حيث تبين أن "كمرة خرسانية" سقطت أثناء تركيبها.

وانهار جزء من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور وترددت أنباء عن سقوط إصابات ووفيات ويجرى فحص البلاغ لحصر عدد الضحايا.

وعقب ذلك كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة عن مصرع عامل وإصابة ٥ آخرين من العاملين في مشروع انشاء محور الفريق كمال عامر اثر سقوط "كمرة خرسانية" أثناء رفعها بالونش.

وشرحت التحريات أنه اثناء القيام باعمال انشاءات ورفع ونش ضخم لكمرة خرسانية سقطت منه بشكل مفاجئ لتسقط على عمال في الأسفل ما أدى لمصرع أحدهم وإصابة ٥ آخرين تم نقلهم الى المستشفى وتجرى الأوناش المختصة رفع حطام الكمرة الخرسانية بينما تتولى الادارة العامة لمرور الجيزة تسيير حركة المرور لما تسبب فيه الحادث من كثافات مرورية في المنطقة.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ ٦ سيارات لموقع حادث سقوط أجزاء خرسانية من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور أمام محطة مترو جامعة القاهرة وذلك لنقل ٥ عمال أصيبوا بإصابات ما بين المتوسطة والشديدة إثر سقوط الكوبري بينما لقى عامل مصرعه في الحال وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى أم المصريين وذلك بعد معاينة فريق من النيابة العامة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة والقيادات التنفيذية مدعومة بقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع حادث سقوط أجزاء خرسانية من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور.

وكان هناك حادث مشابه خلال شهر نوفمبر الماضي حيث سقط جزء من كوبري مشاه أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة، وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به، ما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من على الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به.

وبعد التحريات والبحث المكثف، قامت الأجهزة الأمنية بالجيزة باستدعاء مالك السيارة النقل التي تسبب في سقوط جزء من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي لاستجوابه حول ملابسات الحادث.

وقال المالك إن السيارة كانت بحوزة سائق يعمل عليها لنقل الأسفلت، وإنه من ارتكب بها الحادث وتركها ولاذ بالفرار.

وأدلى مالك السيارة بجميع المعلومات حول هوية السائق ومحل إقامته بمدينة أوسيم.

ووجه اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بإرسال عدة مأموريات لمنزله والمناطق التي اعتاد التردد عليها لاحتمالية عدم عودته لمنزله.

وكشفت التحريات أن السيارة تبين عدم وجود عطل فني في الصندوق القلاب بها، وإنما نسيه السائق مفتوحا غير مقدر لمسافة الارتفاع بينه وبين الكوبري، فاصطدم به بشدة، ما أدى لانفصال جزء منه وسقوطه.

وفي سياق متصل، انتقل اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع سقوط جزء من كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي والتقى باللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال معاينة موقع الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا واسعا لإتاحة الفرصة للأوناش لرفع جسم الكوبري مرة أخرى لإعادة تسيير حركة الطريق.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.