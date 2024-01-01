شاهد| أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك على الهواء بسبب فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كارفور شهد زحام شديد تزامنا مع التخفيضات على الأجهزة الكهربائية، معقبا: "الناس شايلة، وربنا يزيد ويبارك".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الناس نزلت تشتري وتدبر حاجتها وتجيب اللي محتاجينه سواء تجهيز ولادهم أو محتاجين يغيروا حاجات في البيوت".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يرصد الزحام الشديد في كارفور، قائلا: "ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك".

ودخل الإعلامي أحمد موسى في نوبة ضحك على الهواء، معلقا: "الله أكبر.. ربنا يبارك لكم يارب، ويبارك للجميع".

