أحمد موسى: 2024 سيكون عام البهجة والفرحة في مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عام 2024 سيكون عام البهجة والفرحة في مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: " احتفالات المصريين بحلول عام 2024 كانت كبيرة"، لافتا: " كان هناك بهجة وزحام من المواطنين في شوارع مصر احتفالا بالعام الجديد".

وأشار: "ممشى أهل مصر أصبح مكانا للترفيه والتنزه، وليلة رأس السنة من أمتع الليالي برغم التحديات التي تواجه الدولة، وهذه رسالة للجميع بأن عام 2024 سيكون عام البهجة والفرحة".

وأوضح :"الألعاب النارية كانت تضيء سماء مصر احتفالا بالعام الجديد"، لافتا: "كل المحافظات شهدت زحاما خلال الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية، وهذه هي الصورة الحقيقية للدولة، ملايين من المواطنين احتفلوا ببلدهم في رأس السنة، ولم تشهد أي محافظة حادثة واحدة أمس".