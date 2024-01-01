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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: 2024 سيكون عام البهجة والفرحة في مصر.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عام 2024 سيكون عام البهجة والفرحة في مصر.

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بهذه الكلمات.. أحمد موسى يهنئ النائب محمد أبو العينين بالعام الجديد

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أخبار حلوة قريب في 2024.. أحمد موسى يهنئ المصريين بالعام الجديد

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: " احتفالات المصريين بحلول عام 2024 كانت كبيرة"، لافتا: " كان هناك بهجة وزحام من المواطنين في شوارع مصر احتفالا بالعام الجديد".

وأشار: "ممشى أهل مصر أصبح مكانا للترفيه والتنزه، وليلة رأس السنة من أمتع الليالي برغم التحديات التي تواجه الدولة، وهذه رسالة للجميع بأن عام 2024 سيكون عام البهجة والفرحة".

 

وأوضح :"الألعاب النارية كانت تضيء سماء مصر احتفالا بالعام الجديد"، لافتا: "كل المحافظات شهدت زحاما خلال الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية، وهذه هي الصورة الحقيقية للدولة، ملايين من المواطنين احتفلوا ببلدهم في رأس السنة، ولم تشهد أي محافظة حادثة واحدة أمس".

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