أحمد موسى عن الاحتفالات بالعام الجديد: شعب مصر مش بيحب الكآبة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان هناك بهجة وزحام من المواطنين في شوارع مصر احتفالا بالعام الجديد.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "المصريين كانوا مكسرين الدنيا في ممشى أهل مصر وفي كل حتة، وكانوا بيحتفلوا بكل بهجة وسعادة".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "شعب مصر يحب الفرحة والسعادة ولا يحب الكآبة"، لافتا: "الألعاب النارية كانت تضيئ سماء مصر احتفالا بالعام الجديد"، معقبا: "ربنا يديم علينا نعمة الأمن والأمان".



وهنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري، بالعام الجديد، موضحا: "الناس منامتش امبارح من الفرحة، لأن الناس كانت محتاجه تفرح وتتبسط"، مضيفا: "امبارح كانت ليلة جميلة وكلها فرح وسعادة".

