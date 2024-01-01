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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربيع ياسين: فيتوريا لديه قائمة يمكنها المنافسة في أمم أفريقيا وحصد الكأس

منتخب مصر
منتخب مصر

علق ربيع ياسين لاعب النادي الأهلي السابق، على اختيارات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا لقائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

 

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وقال ربيع ياسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "لا يمكن تواجد توافق بالإجماع على قائمة منتخب مصر ".

وأضاف ربيع ياسين: " فيتوريا ينافس على بطولة أمم أفريقيا ومن الطبيعي أن يختار لاعبان  في كل مركز ".

وتابع ربيع ياسين: "فيتوريا لديه قائمة ينافس بها في بطولة أمم أفريقيا ويرجع بالكأس ".

واكمل ربيع ياسين: "شغل فيترويا هيظهر في بطولة أمم أفريقيا لأنه حتى الآن جميع المباريات التي خاضها فيتوريا ضعيفة، وهو أمام اختبار صعب في بطولة أمم أفريقيا "، مضيفا:" لازم ندعم كلنا منتخب مصر ".

ربيع ياسين فيترويا منتخب مصر أمم أفريقيا اخبار التوك شو

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