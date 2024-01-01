فوائد بالجملة.. أحمد موسى: انضمام مصر للبريكس يقلل هيمنة الدولار.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر أصبحت رسميا عضو في مجموعة بريكس.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس الروسي بوتين أعلن اليوم ورحب بانضمام الدول الجديدة للتجمع ومنهم مصر"، لافتا: "تجمع بريكس يمثل نحو 42% من إجمالي سكان العالم، وهذا التجمع سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "تجمع بريكس يضم 10 دول، وسيكون مؤثرا سياسيا وتكنولوجيا واقتصاديا، وسيساهم في التخلص من هيمنة الدولار".

وأوضح أن هذا التجمع له مميزات كثيرة جدا وفوائد عديدة، لأن التعامل في مجموعة بريكس سيكون بالعملة المحلية، معقبا: "مش لازم التأثير يكون من يوم وليلة، ولكن انضمام مصر للبريكس سيقلل من هيمنة الدولار".

