محمد صلاح.. ليفربول يسعى للتعاقد مع جوهرة فرنسا بديلا للملك

أفاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، عن بدء ليفربول في البحث عن بديل لنجمه المصري محمد صلاح.



وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول، في صيف 2025، وبالتالي فإن الصيف المقبل يعتبر الأخير لليفربول إذا أراد تحقيق استفادة مالية من بيعه.

ومن المعروف، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل اتحاد جدة، للحصول على خدمات محمد صلاح في الموسم المقبل، وتعويض فشل ضمه في الصيف الماضي.

ليفربول مهتم بضم جوهرة فرنسا

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني، فإن ليفربول مهتم بضم موهبة كريستال بالاس، الفرنسي مايكل أوليسي، ويفكر في ضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضاف التقرير، أن ليفربول يعتقد أن أوليسي هو البديل الأنسب لتعويض محمد صلاح، حال رحيله عن أنفيلد في الصيف المقبل.

ولكن ليفربول سيلقى منافسة قوية من جانب ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي، إذ يسعيان أيضا لضم اللاعب.

وأشار التقرير، إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يرتبط فيها اسم أوليسي بالانتقال لصفوف ليفربول، حيث يتابعه يورجن كلوب، مدرب الريدز، منذ أن كان لاعبا في ريدينج قبل 5 سنوات.

ويجيد أوليسي اللعب في جميع مراكز خط الهجوم، سواء في الجناحين أو صناعة الألعاب أو المهاجم الصريح.