منتخب مصر لكرة السلة يتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية لمواجهة الإمارات

تأهل منتخب مصر للرجال لكرة السلة إلى نصف نهائي البطولة العربية للمنتخبات، بعد الفوز على نظيره الموريتاني في دور الثمانية بنتيجة (88-56).



وسوف يلتقي منتخب مصر في نصف النهائي مع نظيره الإماراتي، غدا /الثلاثاء/.



وتصدر المنتخب المصري مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي خاضها، حيث فاز في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة (94/46)، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة (92/41)، ثم تغلب على تونس (85/63) والمغرب (76/53).



وتأهلت الإمارات إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزائر في دور الثمانية بنتيجة (79-73).



ومن المقرر أن تلتقي في نصف النهائي أيضا تونس مع ليبيا.



وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من، أحمد عادل دولا، أحمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.



ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.



ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة، وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.