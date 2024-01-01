أوروبا تتكبد خسائر كبيرة بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، نقلا عن بيانات مجموعة ايرفينيتي التحليلية، أن الدول الأوروبية قد تخسر ما يصل إلى 2.2 مليار دولار بحلول فبراير 2024 بسبب انتهاء صلاحية أدوية فيروس كورونا.

وأوضحت “فايننشال تايمز”، أن “دول مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا خسرت بالفعل نحو 1.1 مليار دولار بسبب عقار باكسلوفيد منتهي الصلاحية التابع لشركة فايزر الأمريكية".

وأضافت: "بحلول فبراير، سيصل عدد الأدوية منتهية الصلاحية إلى 3.1 مليون جرعة.. وترتبط هذه الظاهرة بالرقابة الصارمة على حصول السكان على الأدوية والمبالغة في تقدير احتياجات السوق”.

وأوضح ماركو جالوتو، محلل شركة ايرفينيتي، سبب زيادة المعروض من الدواء قائلا: “كانت الحكومات مهتمة بالحصول على دواء مضاد للفيروسات عالي الفعالية وواجهت المهمة الصعبة المتمثلة في تقييم الطلب مع الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل غير المعروفة”.