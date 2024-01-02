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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بقيت شخص عملي.. أحمد الدمرداش: مستحيل ولادي يدخلوا الفن |فيديو

نهال طايل
نهال طايل

كشف الفنان أحمد الدمرداش، تفاصيل جديدة عن اختفائه من الجمال الفني الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأبنائه دخول عالم التمثيل، حيث أن الفن الآن أصبح شيئا غير عمّلي بالنسبة له في الوقت الحالي.

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وأضاف أحمد الدمرداش، في لقاء خاص، مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، والمذاع على قناة البلد، قائلاً :«مستحيل ولادي يدخلوا الفن، لأني بقيت شخص عملي، وانا مش شايف ان الفن شيء عملي في الوقت الحالي في ظروف البلد وظروف الحياة، مقدرش أخلي اولادي يعتمدوا على الآخر، لو طلعوا فنانين هيستنوا حد يقول عليهم كويسين عشان يشتغلوا».

وأعلن الدمرداش، عن رفضه دخول أحد أبنائه مجال التمثيل في الوقت الحالي، حيث يجب أن يمتلك أدواته أولاً ويحصل على خبرة من الحياة، ولا يبني حياته على الفن، مشيرًا إلى أنه لو كان في عصر قبل ذلك منذ 15 - 20 سنة، ووجد لديهم هواية كان سيدعمهم وينميها بكل ما أوتي من قوة، وكان رأيه سيختلف عن ذلك.
 

أحمد الدمرداش الإعلامية نهال طايل عالم التمثيل ظروف الحياة

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