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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أحزان 2024.. غرق سبعينية وحفيدها في الترعة بعد انقلاب عربة كارو

غرق سبعينية وحفيدها
غرق سبعينية وحفيدها

لفظت مسنة في بداية العقد الثامن من العُمر، وحفيدها، أنفاسهما غرقًا بترعة النصيرات دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، أثناء استقلالهما عربة نقل بطئ "كارو"، في اتجاههما للزراعات خاصتهم بذات الناحية.

غرق سبعينية وحفيدها بالترعة 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده غرق مسنة وحفيدها بترعة النصيرات دائرة المركز.

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 إسفكسيا الغرق

وبالانتقال والفحص، تبین مصرع كلاً من المدعوة (عدليه ا.ع.ا، 70 سنة، ربة منزل، وحفيدها الطفل اشرف خ.ع.م، 4 سنوات، ويقيمان دائرة المركز)، وبسؤال كلاً من:" والد الثاني المدعو خلف ع.م.ا، 44 سنة، عامل زراعي، ووالدة الثاني المدعوة سونيا ع.ا.م، 30 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية".

قررا بأنه أثناء استقلال المتوفين عربة نقل بطئ كارو متوجهان للزراعات خاصتهم بذات الناحية وانقلبت بالترعة مما أدى إلى وفاتهما غرقاً، ونفيا الشبهة الجنائية، وتم استخراج العربة من الترعة المُشار إليها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بهما، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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