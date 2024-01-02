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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ظهور لافت لنجم الزمالك زيزو مع زوجته| شاهد

صدى البلد

شارك أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، صورة، عبر ستوري حسابه الشخصي على إنستجرام.

وظهر زيزو في الصورة، بصحبة زوجته، ووجه لها رسالة رومانسية لها في عيد ميلادها؛ وكتب: “عيد ميلاد سعيد ملكتي”. 

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خلال مران أمس الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني.

وركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الخططية خلال المران، وشهد التدريب غياب الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي، بعدما قرر الجهاز الفني بمنح الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وخاض اللاعبون تقسيمة فنية في ختام المران شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها في مران أمس.

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