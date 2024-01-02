أولى زخات الشهب في 2024 .. الرباعيات تنير سماء مصر غدا

تشهد سماء مصر غدا، ذروة تساقط زخة شهب "الرباعيات" أولى زخات الشهب الرئيسية لعام 2024 ذروة تساقطها بسماء مصر، وتعد شهب "الرباعيات"وهي من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

أولى زخات الشهب الرئيسية لعام 2024

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن زخة شهب الرباعيات تعد من الزخات المتوسطة وينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم.

شهب الرباعيات تدخل سماء مصر غدا

وأوضح الدكتور تادرس، أن زخات شهب الرباعيات سوف يصل عدد الشهب فيها إلى 40 شهابا في الساعة بافتراض ظلمة السماء وصفاء الجو، أن تساقط زخات شهب "الرباعيات" تستمر في التدفق سنويا في الفترة من 1 إلى 5 يناير ، ويبلغ ذروته هذا العام في ليلة الثالث وصباح الرابع من يناير.

القمر الأحدب سوف يحجب عددا من شهب الرباعيات

واشار استاذ الفلك إلي أن القمر الأحدب المتضائل سوف يحجب عددا من الشهب وبخاصة الخافت منها، أفضل وقت لرؤية زخات الشهب يكون بعد منتصف الليل بعيدا عن اضواء المدينة ، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.

شهب الرباعيات

واضاف أن شهب "الرباعيات" ناتجة عن مخلفات مذنب قديم يعرف باسم 2003 EH1 الذي تم اكتشافه عام 2003، وأن شهب "الرباعيات" تتساقط كما لو كانت آتية من كوكبة Bootes (بؤوتس) العواء ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان أخر بالسماء.

يطلقون عليها الرباعيات نسبة الى كوكبة (رباعيات موراليس Quadrans Muralis) القديمة التي تم حذفها من قبل الإتحاد الدولي الفلكي عام 1922 وكانت تقع بين كوكبتي العواء والتنين.

أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب

ونوه رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل، بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.

هل ظاهرة زخات شهب الرباعيات تمثل خطرًا على الأرض

كما أكد أن ظهور تلك الشهب في السماء ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ومشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك بالإضافة إلى المهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها .

الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر يناير 2024

نشهد خلال شهر يناير 2024 عددا كبيرا من الأحداث والظواهر الفلكية، التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر يناير 2024.

4-3 يناير/ زخة شهب الرباعيات Quadrantids …

وهي من زخات الشهب المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى40 شهاب في الساعة بافتراض ظلمة السماء وصفاء الجو .. وهي ناتجة عن مخلفات مذنب قديم يعرف باسم 2003 EH1 الذي تم اكتشافه عام 2003 .. يستمر تدفق الشهب سنويا في الفترة من 1 إلى 5 يناير ، ويبلغ ذروته هذا العام في ليلة الثالث وصباح الرابع من يناير.

5 يناير/ القمر وسبيكا

يشرق القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجم في برج العذراء) ، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الـ 1:00 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

9-8 يناير القمر والزهرة وقلب العقرب Antares

يشرق القمر مقترنا مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكذلك مع النجم أنتاريس (قلب العقرب) بغضون الساعة 5:00 صباحا تقريبا.

11 يناير القمر الجديد (محاق شهر رجب)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيء مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.

12 يناير استطالة كوكب عطارد

يبلغ كوكب عطارد أقصى استطالة غربية له من الشمس في هذا اليوم حيث تبلغ الزاوية بينهما 23.5 درجة ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير الكوكب.

14 يناير القمر و زحل

يترائى القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث يكونا متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم، ويظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 8:10 مساءا تقريبا.