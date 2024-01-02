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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إيقاف عملياتها.. ميرسك تكشف موقفها بشأن الإبحار مجددا في البحر الأحمر

ميرسك
ميرسك

لا تزال شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن البحري تخطط للإبحار بأكثر من 30 سفينة حاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الوقت المقبل على الرغم من هجوم على إحدى سفنها في المنطقة، كما أظهر جدول زمني للشركة أصدرته في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، مازالت ميرسك أيضا تعلق خططا  بشأن استخدام بعض السفن طريق البحر الأحمر وسط استمرار خطر هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن، قائلة إنها ستعلن عن خط سير كل سفينة في وقت لاحق.

وأوقفت ميرسك يوم الأحد جميع عمليات الإبحار في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بعد محاولات الحوثيين الهجوم على سفينتها ميرسك هانغتشو، إلا أن المروحيات العسكرية الأمريكية صدت الهجوم في نهاية المطاف وقتلت 10 أعضاء من المجموعة.

وفي 24 ديسمبر، قالت ميرسك إنها تستعد لعودة شبه كاملة إلى البحر الأحمر، مستشهدة بنشر عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن بعد أن شن الحوثيون أكثر من 20 هجوما على السفن التي تمر عبر طريق الشحن في البحر الأحمر.

ومع ذلك، بعد هجوم عطلة نهاية الأسبوع، تظهر مقارنة مفصلة بين أحدث خط سير لميرسك وآخر صدر الأسبوع الماضي أن الشركة قد علقت خططا لما لا يقل عن 17 سفينة للسفر عبر البحر الأحمر.

وتقول الشركة إنه سيتم الإعلان عن خطط جديدة في وقت لاحق.

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