زلزال اليابان يعيد للأذهان كارثة 1974.. علماء يكشفون سبب تكرارها في رأس السنة

زلزال اليابان أعاد إلى الأذهان الكارثة القديمة التي تعرضت لها منطقة أخرى في ليلة رأس السنة عام 1974، ليعيد العلماء النظر في ثوران منطقة الصدع الجنوبي الغربي عام 1974، في أعقاب الاضطرابات البركانية الأخيرة في نفس المنطقة.

ووفقا لموقع “bigislandvideonews”، لا تزال منطقة قمة بركان Kīlauea تظهر علامات الاضطرابات، بعدما تم تسجيل مجموعة من الزلازل جنوب كالديرا بعد ظهر يوم الجمعة.

وكتب علماء من مرصد البراكين في هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تقرير حديث: "لقد تضاءلت الزلازل والتشوه في المنطقة الواقعة جنوب غرب الكالديرا بين فتحات ديسمبر 1974 وصدع Koʻae بشكل كبير خلال الشهر الماضي مما يقلل بشكل كبير من احتمال حدوث ثوران في هذه المنطقة".

ثوران بركان مدمر في ليلة رأس السنة

يعد Kīlauea واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا على وجه الأرض، حيث تحدث غالبية ثوراناته في قمته أو في إحدى منطقتي الصدع، منطقة الصدع الشرقي ومنطقة الصدع الجنوبي الغربي.

لم تندلع منطقة الصدع الجنوبي الغربي منذ ليلة رأس السنة عام 1974؛ منذ 49 عامًا تقريبًا بالضبط.

تركز النشاط الأخير في Kīlauea في القمة (ثوران 2008-2018 و2020-2023)، ومنطقة الصدع في الشرق الأوسط في (1983-2018)، وثوران منطقة الصدع الشرقي السفلي (2018).

اندلع البركان ثلاث مرات في عام 1974؛ مرتين في القمة - في يوليو وسبتمبر - ومرة ​​واحدة من منطقة الصدع الجنوبي الغربي في ديسمبر. مباشرة بعد ثوران قمة سبتمبر 1974، بدأت منطقة قمة كيلويا تشهد معدلات تضخم عالية جدًا.

زادت النشاط الزلزالي في مناطق القمة ومنطقة الصدع الشرقي العلوي خلال الشهر الذي سبق ثوران ديسمبر. بحلول مساء يوم 30 ديسمبر، كانت القمة ومنطقة الصدع الجنوبي الغربي العلوي تشهدان زلازل بمعدل 2-4 في الدقيقة.

بعد منتصف الليل مباشرة، في تمام الساعة 12:10 صباحًا بتوقيت جرينتش يوم 31 ديسمبر، انطلق إنذار زلزالي من مرصد بركان هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (HVO)، وسجلت أجهزة قياس الميل انكماشًا حادًا، وأشارت الهزة المتزايدة إلى أن الصهارة كانت تتحرك خارج منطقة القمة.

لم يكن أمام موظفي HVO وقت طويل للانتظار، حيث لوحظت نوافير الحمم البركانية الأولى ليلة رأس السنة الجديدة في الساعة 2:56 صباحًا بتوقيت جرينتش في منطقة صحراء كاي في منتزه براكين هاواي الوطني.

وصلت الحمم البركانية إلى متوسط ​​ارتفاعات 115-130 قدمًا، ولكن في مناسبات نادرة ألقت قنابل حمم بركانية يصل ارتفاعها إلى 330 قدمًا.