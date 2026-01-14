عادات شائعة قد تدمر كلى الأطفال ..احذريها

تُعد كُلى الأطفال من أكثر الأعضاء حساسية، وأي إهمال بسيط أو عادة خاطئة قد تؤدي دون أن يشعر الأهل إلى تلف تدريجي قد يصل أحيانًا إلى الفشل الكلوي، وهي كارثة صحية ونفسية للأسرة والطفل معًا، رغم أن الوقاية منها ممكنة في أغلب الحالات.

في هذا الموضوع رصد الدكتور محمد فؤاد استشارى طب أطفال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك،أخطر العادات الضارة التي يمارسها بعض الأهالي بحسن نية، ثم نوضح العلامات المبكرة التي تنذر بوجود مشكلة كلوية، وأخيرًا كيف نحمي الطفل ونتدخل مبكرًا.

أولًا: أخطر العادات الضارة بكُلى الأطفال

1- الإفراط في إعطاء المسكنات دون استشارة طبيةبعض الأهل يلجأون لإعطاء الطفل مسكنات مثل:

-الإيبوبروفين مثل البروفين والكونتافيفر

-الديكلوفيناك مثل الدولفين والكتافلاي

-مسكنات مركبة

بصورة متكررة أو بجرعات غير محسوبة، خاصة أثناء الحمى أو النزلات المعوية.

- هذه الأدوية قد تؤدي إلى:

-انخفاض تدفق الدم للكُلى

-التهاب أنسجة الكُلى

-فشل كلوي حاد في بعض الحالات

2 إهمال شرب الماء..

تؤدي إلى جفاف مزمن، وهو سبب رئيسي في:

-حصوات الكُلى

-التهابات متكررة

-تدهور وظائف الكُلى على المدى الطويل

3- إهمال علاج التهابات البول

كثير من الأطفال يعانون من:

-حرقة أثناء التبول

-تكرار التبول

-حمى غير مبررة

- التهابات البول غير المعالجة قد تؤدي إلى:

-ارتجاع بولي

-تليّف أنسجة الكُلى

-فشل كلوي مزمن مستقبليًا

4- إعطاء أعشاب أو خلطات شعبية

بعض الأعشاب أو الوصفات الشعبية قد تحتوي على:

-مواد سامة للكُلى

-معادن ثقيلة

-جرعات غير محسوبة

- الكُلى عند الأطفال غير قادرة على التعامل مع هذه السموم مثل الكبار.

5- الإفراط في البروتين والملح

مثل:

-الإكثار من الوجبات السريعة

-الأطعمة المالحة

-الأنظمة الغذائية غير المناسبة لعمر الطفل

يؤدي ذلك إلى:

-إجهاد الكُلى

-ارتفاع ضغط الدم

-زيادة خطر الفشل الكلوي مستقبلاً