هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب

قالت السفيرة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، إنها حرصت منذ سنوات دراستها الأولى على أن يكون لها دور في العمل الدبلوماسي، مؤكدة أنها تخرجت الأولى على مدرستها في الولايات المتحدة، والتحقت بالجامعة بعزم واضح على الانضمام إلى وزارة الخارجية الأمريكية، لتكون نموذجًا لأمريكا التي منحتها الحرية، وجسرًا للتواصل بين الولايات المتحدة ودول العالم.

وأضافت هيرو مصطفى جارج، خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، أنها التحقت بوزارة الخارجية الأمريكية دون أي واسطة، مشيرة إلى أن الاجتهاد والخبرة الطويلة في شؤون الشرق الأوسط كانا العامل الحاسم في مسيرتها، لافتة إلى أنها الدبلوماسية الوحيدة في الوزارة التي درست أكثر من 10 لغات، وتتحدث اللغة الكردية داخل منزلها.

أهمية إتقان اللغات في العمل

وأكدت السفيرة الأمريكية أهمية إتقان اللغات في العمل الدبلوماسي، موضحة أنها درست اللغة العربية الفصحى واللهجة اللبنانية في الجامعة، كما تعلمت بعض الكلمات من اللهجة المصرية، معتبرة أن فهم اللغة المحلية يفتح آفاقًا أوسع للتواصل مع الشعوب، ويساعد على استيعاب الثقافة والتقاليد، ما ينعكس إيجابيًا على أداء المهام الدبلوماسية.

الصدق والرحمة والإخلاص

وشددت هيرو مصطفى جارج على أن الصدق والرحمة والإخلاص تمثل ركائز أساسية لأي دبلوماسي ناجح، مؤكدة أنها تحرص على تقديم أفضل ما لديها بروح صادقة سواء في العمل أو في تعاملها مع الآخرين، مشيرة إلى أن التفكير خارج الصندوق بات ضرورة عند التعامل مع الملفات السياسية المعقدة.