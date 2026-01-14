معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال

رد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على أحد المشجعين المغاربة فى مدرجات مباراة الفراعنة والسنغال عقب انتهاء اللقاء.

وتلقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب السنغال بهدف نظيف فى نصف نهائى كأس أمم إفريقيا بالمغرب أحرزه ساديو ماني.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن الخاسر من لقاء نيجيريا والمغرب للمنافسة على المركز الثالث والرابع يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء.

وعقب انتهاء مباراة مصر والسنغال أشار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بيده إلي أحد المشجعين المغاربة الذين حضروا لمؤازرة السنغال مفادها تذكيره بأن الفراعنة يمتلكون 7 ألقاب.