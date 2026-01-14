قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين
شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا
حفيظ دراجي : فوز منطقي للسنغال وبفضل ساديو ماني
معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال
أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء
حفيظ دراجي يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال: يؤدي مهمته على أكمل وجه بحرمان اللاعبين من النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يوجه التحية لحسام حسن: مكناش متوقعين نصل نصف نهائي.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استيائه من التحكيم خلال مباراة منتخب مصر أمام السنغال في بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح حال دون وصوله إلى النهائي، معربًا عن دعمه الكامل للمنتخب والجهاز الفني.
 

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "محدش يعمل فيها إنه بيفهم أكتر من حسام حسن كلنا شوفنا الماتش، وكان عندنا ماتش السنغال أهم من النهائي، وتم تعيين حكم مخصوص لمجاملة السنغال لكن إحنا بندعم منتخبنا".

وتابع "مش عايز الجماهير تغضب على منتخبها أبدًا، ممكن تغضب على التحكيم، وأدينا هنشوف اللي هيتم بعد شوية. شكرًا لمنتخب مصر والجهاز الفني، وأنتم اتعرضتم لظلم اليوم، ولولا هذا الظلم لكنتم وصلتوا للنهائي".

وأضاف: "أنا داعم للمنتخب دائمًا، وعلينا الاستعداد لكأس العالم، والمنتخب يواصل تدريباته مع الشباب، واللي يهمني منتخب مصر، ولو حسام حسن عايز يعمل معسكر من الشهر القادم، فليفعله، والمنتخب قام بواجبه، واللي وصل لقبل النهائي يستحق الشكر".

وأوضح أن المنتخب المصري قدم أداءً مميزًا لم يتوقعه أحد، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد لكأس العالم منذ الآن، مشيرًا إلى أن المنتخبات الكبرى مثل البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإنجلترا لا تفوز بالكأس كل مرة، بل تحقق اللقب كل فترة.

وتابع: "لو وصلنا للنهائي، كنا سنأخذ البطولة عن جدارة، شكرًا لرجال منتخب مصر وكابتن حسام حسن. هناك تعمد لإقصاء مصر وعدم السماح لها بالصعود للنهائي. أي متابع للمباراة سيلاحظ ذلك، وما حدث مع الجزائر حدث مع مصر أيضًا".

وأشار موسى إلى أن الحكم كان منحازًا وغير عادل، بينما يوجد حكام أفضل في إفريقيا، وكان يجب على المهندس هاني أبو ريدةالاعتراض منذ لحظة تعيين الحكم لتغيير الوضع، مؤكداً أن المغرب اعترضوا على حكمهم وتم تغييره، فلماذا لا يحدث ذلك لمصر؟.

وأضاف: "الجهاز الفني حاول التدخل لتغيير الحكم، ولكن لم يكن هناك تحرك كافٍ، وكل هذه التساؤلات يجب الإجابة عليها: لماذا لم يأتي حكم مشهود له بالعدالة والكفاءة؟ وكان يجب أن يكون هناك شرح للجماهير حول هذا الأمر".

واختتم : "أعلم أن الجماهير المصرية غاضبة، ولهم كل الحق، لكن علينا أن نعي أن عدم وصولنا للنهائي كان بسبب غياب العدالة التحكيمية، وأسوأ ما في الأمر هو التخطيط المسبق والتدخلات التي شوهت المباراة، ولم يكن هناك أي شيء إيجابي في المباراة".

 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى منتخب مصر السنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

بالصور

طريقة كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية

عادات شائعة قد تدمر كلى الأطفال ..احذريها

عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

المزيد