أحمد موسى يوجه التحية لحسام حسن: مكناش متوقعين نصل نصف نهائي.. فيديو

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استيائه من التحكيم خلال مباراة منتخب مصر أمام السنغال في بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح حال دون وصوله إلى النهائي، معربًا عن دعمه الكامل للمنتخب والجهاز الفني.



وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "محدش يعمل فيها إنه بيفهم أكتر من حسام حسن كلنا شوفنا الماتش، وكان عندنا ماتش السنغال أهم من النهائي، وتم تعيين حكم مخصوص لمجاملة السنغال لكن إحنا بندعم منتخبنا".

وتابع "مش عايز الجماهير تغضب على منتخبها أبدًا، ممكن تغضب على التحكيم، وأدينا هنشوف اللي هيتم بعد شوية. شكرًا لمنتخب مصر والجهاز الفني، وأنتم اتعرضتم لظلم اليوم، ولولا هذا الظلم لكنتم وصلتوا للنهائي".

وأضاف: "أنا داعم للمنتخب دائمًا، وعلينا الاستعداد لكأس العالم، والمنتخب يواصل تدريباته مع الشباب، واللي يهمني منتخب مصر، ولو حسام حسن عايز يعمل معسكر من الشهر القادم، فليفعله، والمنتخب قام بواجبه، واللي وصل لقبل النهائي يستحق الشكر".

وأوضح أن المنتخب المصري قدم أداءً مميزًا لم يتوقعه أحد، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد لكأس العالم منذ الآن، مشيرًا إلى أن المنتخبات الكبرى مثل البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإنجلترا لا تفوز بالكأس كل مرة، بل تحقق اللقب كل فترة.

وتابع: "لو وصلنا للنهائي، كنا سنأخذ البطولة عن جدارة، شكرًا لرجال منتخب مصر وكابتن حسام حسن. هناك تعمد لإقصاء مصر وعدم السماح لها بالصعود للنهائي. أي متابع للمباراة سيلاحظ ذلك، وما حدث مع الجزائر حدث مع مصر أيضًا".

وأشار موسى إلى أن الحكم كان منحازًا وغير عادل، بينما يوجد حكام أفضل في إفريقيا، وكان يجب على المهندس هاني أبو ريدةالاعتراض منذ لحظة تعيين الحكم لتغيير الوضع، مؤكداً أن المغرب اعترضوا على حكمهم وتم تغييره، فلماذا لا يحدث ذلك لمصر؟.

وأضاف: "الجهاز الفني حاول التدخل لتغيير الحكم، ولكن لم يكن هناك تحرك كافٍ، وكل هذه التساؤلات يجب الإجابة عليها: لماذا لم يأتي حكم مشهود له بالعدالة والكفاءة؟ وكان يجب أن يكون هناك شرح للجماهير حول هذا الأمر".

واختتم : "أعلم أن الجماهير المصرية غاضبة، ولهم كل الحق، لكن علينا أن نعي أن عدم وصولنا للنهائي كان بسبب غياب العدالة التحكيمية، وأسوأ ما في الأمر هو التخطيط المسبق والتدخلات التي شوهت المباراة، ولم يكن هناك أي شيء إيجابي في المباراة".



