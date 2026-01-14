ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم

حصل صدى البلد على صورة لطاقم بحارة السفينة FENER التي تعرضت للغرق بالقرب من شاطئ محافظة بورسعيد .

وظهر طاقم البحارة و البالغ عددهم 12 بحارا بينهم ربان السفينة بحالة جيدة فى إحدى الاستراحات التابعة لهيئة قناة السويس

كانت فرق إنقاذ هيئة قناة السويس نجحت فجر اليوم فى إنقاذ طاقم السفينة عقب تلقيها استغاثة من ربانها بتعرض السفينة للغرق.

ودفعت هيئة قناة السويس بقاطرتين و 3 لنشات إنقاذ انتشلوا الطاقم كاملا بينهم مصاب بخلع فى الكتف تم إجراء الإسعافات اللازمة له وخرج متعافي مع زملائه.

الجدير بالذكر أن السفينة FENER القادمة من تركيا لتحميل شحنة ملح من ميناء شرق بورسعيد عقب تحركها بالحمولة تلقت إدارة تحركات هيئة قناة السويس إشارة من ربان السفينة يؤكد وجود ثقب كبير فى جسم السفينة و يطلب الاقتراب من الشاطئ للشحوط خشية الغرق .

وعقب السماح للسفينة وتلبية رغبة ربانه اتجه تجاه الشاطئ محاولا الشحوط غير ان ارتفاع الامواج و سرعة الرياح تسببت فى ميل السفينة 10 درجات باتجاه اليمين مما دفع الربان الي الاستغاثة لإنقاذ الطاقم.

وأكدت البيانات الصادرة عن هيئة قناة السويس ان حركة الملاحة لم تتأثر مطلقا فى القناة و ان السفينة فى منطقة تبعد ٥ أميال عن المدخل الشمالي لقناة السويس بالقرب من شاطئ بورسعيد.