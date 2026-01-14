الأرصاد العالمية: 2025 كان ثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق

قالت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة (WMO)، إن السنوات الـ 11 الماضية كانت الأكثر دفئا في العصر الحديث، بينما تستمر المحيطات في السخونة أيضا.

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن عام 2025 كان واحداً من أحر ثلاثة أعوام مسجلة، مما يواصل سلسلة درجات الحرارة العالمية الاستثنائية، بحسب موقع الأمم المتحدة.

وبعد تحليل ثماني مجموعات بيانات دولية، قالت المنظمة إن متوسط درجات حرارة سطح الأرض على مستوى العالم العام الماضي كان أعلى بمقدار 1.44 درجة مئوية عن متوسط الفترة من 1850 إلى 1900.

وصنفت اثنتان من مجموعات البيانات هذه عام 2025 كثاني أحر عام في السجل الممتد لـ 176 عاماً، بينما صنفته المجموعات الست الأخرى كثالث أحر عام.

وأوضحت المنظمة أن حقيقة كون عام 2025 أبرد قليلاً من متوسط السنوات الثلاث منذ عام 2023 تفسر جزئياً بظاهرة "لانينيا"، المرتبطة بالطقس الأكثر برودة. لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أصرت على أن أي تبريد مؤقت ناتج عن "لانينيا" لا يعكس الاتجاه طويل الأمد لدرجات الحرارة الأكثر دفئا.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليست ساولو: "بدأ عام 2025 وانتهى بظاهرة لانينيا المبردة، ومع ذلك كان لا يزال واحداً من أحر الأعوام المسجلة عالمياً بسبب تراكم الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في غلافنا الجوي".

وأضافت المنظمة أن درجات الحرارة المرتفعة على اليابسة والبحر العام الماضي ساعدت في تأجيج الطقس المتطرف، بما في ذلك موجات الحر، والأمطار الغزيرة، والأعاصير المدارية القاتلة، مما يؤكد الحاجة إلى أنظمة الإنذار المبكر.

وفي دراسة منفصلة، سلطت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الضوء على أن درجات حرارة المحيطات كانت أيضاً من بين أعلى المعدلات المسجلة العام الماضي، مما يعكس التراكم طويل الأمد للحرارة داخل النظام المناخي.

وعلى المستوى الإقليمي، صُنف حوالي 33% من مساحة المحيطات العالمية ضمن أعلى ثلاثة ظروف حرارة تاريخية لها (1958-2025)، بينما وقع حوالي 57% ضمن المراكز الخمسة الأولى، بما في ذلك المناطق الاستوائية وجنوب المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، وشمال المحيط الهندي، والمحيطات الجنوبية، مما يؤكد الاحترار الواسع للمحيطات عبر الأحواض.

وستقدم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تفاصيل كاملة عن المؤشرات الرئيسية لتغير المناخ، بما في ذلك الغازات الدفيئة ودرجات حرارة السطح وحرارة المحيطات والاتجاهات الأخرى، في تقريرها عن حالة المناخ العالمي لعام 2025 المقرر صدوره في مارس.