السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب

محمد البدوي

أعربت السفيرة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، عن سعادتها الكبيرة باستقرار أسرتها في مصر، مؤكدة أن ابنتيها تدرسان بالمدرسة الأمريكية وتتعلمان اللغة العربية أربع مرات أسبوعيًا، في إطار حرصها على دمجهما في المجتمع المصري وتوفير بيئة تعليمية ثرية ومتنوعة، مشيرة إلى مشاركتها اليومية في تفاصيل حياتهما.

وأوضحت جارج خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC أن زوجها من أصول هندية، وأن الأسرة بأكملها تستمتع بالإقامة في مصر، مشيدة بخصوصية الثقافة المصرية التي وصفتها بـ«الفريدة»، مؤكدة حبها للأفلام والمسلسلات المصرية، خاصة الأعمال الرمضانية مثل لعبة نيوتن وفاتن أمل حربي، إلى جانب إعجابها بروح الدعابة وخفة دم المصريين.

علاقات استراتيجية بين القاهرة وواشنطن

وأكدت السفيرة الأمريكية أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تمتد لعقود طويلة، وترتكز على المصالح المشتركة وحسن النوايا، مشيرة إلى أن السلام والاستقرار والازدهار تمثل الأهداف الأساسية للطرفين، مع الإشادة بالجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدفع مسار السلام.

التعاون التعليمي والثقافي

وأعربت هيرو مصطفى جارج عن فخرها ببرامج التعاون التعليمي والثقافي بين البلدين، والتي تشمل تدريب المعلمين على أحدث المناهج، وتنظيم زيارات تبادلية للمعلمين المصريين إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن هذه المبادرات تعكس التزام واشنطن بدعم تطوير التعليم في مصر ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة.

السفيرة الأمريكية الولايات المتحدة مصر والولايات المتحدة العلاقات المصرية الأمريكية

