حقوق الإنسان بالنواب تجتمع لبدء رسم خريطة العمل التشريعي بعد فوز طارق رضوان بالرئاسة

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أول اجتماعاتها عقب الانتهاء من انتخابات هيئة المكتب، حيث جرت الجلسة الإجرائية لانتخاب قيادات اللجنة، وأسفرت عن اختيار النائب طارق رضوان رئيسًا للجنة، والمستشار ياسر الهضيبي والنائب محمد تيسير مطر وكيليْن، بينما فاز الدكتور محمد فريد بمنصب أمين السر.

وعقب إعلان النتائج، ناقش أعضاء اللجنة ملامح خطة العمل العامة للجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، مع التركيز على الأولويات التشريعية والرقابية المرتبطة بملف حقوق الإنسان.

كما تناول الاجتماع استعراض عدد من القضايا والموضوعات التي كانت مطروحة على أجندة اللجنة في الفصل التشريعي السابق، تمهيدًا لاستكمالها والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يعزز فاعلية دور اللجنة تحت قبة البرلمان.

وشدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان على أهمية التنسيق والعمل الجماعي خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن دعم وحماية حقوق الإنسان، في إطار أحكام الدستور المصري والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.