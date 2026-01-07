القومي لحقوق الإنسان: قوة الدولة المصرية تنبع من تماسك نسيجها الوطني

هنأ المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير الدكتور محمود كارم والأعضاء والأمانة الفنية، والمسيحيين في مصر والعالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسد قيم المحبة والانتماء للوطن الذي يجمع جميع أبنائه دون تفرقة أو تمييز.

وأكد المجلس- في بيان، اليوم- أن قوة الدولة المصرية تنبع من تماسك نسيجها الوطني، وصلابة الروابط التي تجمع أبناءها، بما يمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة.

وشدد على أن الاحتفال بالأعياد الدينية في مصر؛ هو احتفال وطني يعكس عمق التعايش التاريخي، وقيم التسامح وقبول الآخر.

وأعرب المجلس عن خالص تمنياته بأن يحفظ الله مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الاستقرار، لتظل دائماً نموذجاً للوحدة الوطنية والسلام.