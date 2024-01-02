أجهزة الأقصر التنفيذية تشن حملة إزالة إشغالات ومرافق مكبرة| شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر بالتنسيق مع شرطة المرافق العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق و النقيب عبدالرحمن النخيلى رئيس وحدة مرافق مركز ارمنت حملة مكبرة بشوارع ارمنت الوابورات استهدفت ميدان مسجد العتيق، وشارع التحرير، وشارع منير واصف، وشارع مسجد الرحمن، وشارع الشبان المسلمين، وشارع الشهيد عبد الرحمن.





وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد من المحاضر وهي ٢٥ محضر إشغال طريق، و٥ محاضر بائع متجول، و٨ محاضر نظافة عامة ،و٤٥ محضر إزالة إدارية.

وتمت إزالة جميع الاشغالات والتعديات واتخاذالإجراءات القانونية ضد المخالفين ،مع التأكيد على استمرار تلك الحملات بصفة مستمره لازالة الاشغالات والتعديات ومنع عودتها مرة أخرى .



شارك في الحملة نائب رئيس المركز و مدير المرافق ومدير وأعضاء المتابعة بالمركز ومدير الاشغالات بالمركز .

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر واللواء حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر واللواء كرم العيادى مساعد فرقة الجنوب بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين ،وبضرورة المتابعة المستمرة لرفع الاشغالات والتعديات ومراجعه إلتزام المحال التجارية والمقاهى بقانون أشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام بشوارع مدينة ارمنت .