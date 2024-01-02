الجرام بـ 1800جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تعتبر أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد حيث سجل عيار 12 وهو الأقل داخل الأسواق حوالي 1800 جنيه للجرام.

فيما بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي

عيار 24 بيع 3,617 شراء 3,651

عيار 22 بيع 3,316 شراء 3,347

عيار 21 بيع 3,165 شراء 3,195

عيار 18 بيع 2,713 شراء 2,739

عيار 14 بيع 2,110 شراء 2,130

عيار 12 بيع 1800 شراء 1,826

الاونصة بيع 112,493 شراء 113,559

الجنيه الذهب بيع 25,320 شراء 25,560

الكيلو بيع 3,617,143 شراء 3,651,429

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوى العالمي ارتفع مؤشر الدولار وعليه تحركت أسعار الذهب بشكل طفيف جدا حيث شهدت التعاملات الصباحية اليوم ارتفاعًا في مؤشر الدولار حيث تخطى 101 نقطة ليسجل في هذه الأثناء 101.38 نقطة، مما يوضح سبب تراجع سعر الذهب اليوم، ومن المتوقع أن يواصل مؤشر الدولار ارتفاعه خلال تعاملات الأسبوع.

بعد أن شهدت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة هذا العام، يتوقع مستثمرو المعدن الأصفر ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار عام 2024، حيث من المتوقع أن تدعم الانخفاضات في أسعار الفائدة الأمريكية، واستمرار المخاطر الجيوسياسية، ومشتريات البنوك المركزية السوق بعد عام 2023 المتقلب.



ارتفعت أسعار الذهب الفوري على أساس سنوي بنحو 13% في عام 2023، وهو أفضل عام لها منذ عام 2020، حيث أنهت العام عند حوالي 2063 دولارًا للأونصة.

ومن المتوقع أن يشهد أسعار الذهب المزيد من المكاسب في عام 2024، مدفوعًا بثلاثية من الزخم الذي يلاحق صناديق التحوط، مواصلة البنوك المركزية شراء الذهب بوتيرة ثابتة، بجانب الطلب المتجدد من مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة.

في الرابع من ديسمبر، سجل الذهب مستوى قياسيًا عند 2135.40 دولارًا وسط رهانات على تيسير السياسة النقدية الأمريكية في أوائل عام 2024 بعد ميل متشائم من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2020.

كاد المعدن الثمين أن يصل إلى منطقة مجهولة في شهر مايو من عام 2023 مع تفاقم الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة. وبحلول (أكتوبر)، تراجعت إلى ما يقرب من 1800 دولار للأوقية قبل أن يؤدي الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع آخر.

وعلي مستوي المعادن النفيسة انخفضت الفضة بحوالي 1% في عام 2023، حيث يتم تداولها بأقل بقليل من 24 دولارًا للأوقية. ولكنها سوف نتجه نحو 26 دولارًا للأوقية في 2024، مستفيدةً من تحسن الطلب الصناعي.

أما سعر البلاتين، فقد أنهى العام على انخفاض بأكثر من 7% في عام 2023، ومن المتوقع أن يتراوح سعره بين 800 دولار و1100 دولار للأوقية في عام 2024 وبالنسبة البلاديوم، حيث انخفض بأكثر من الثلث فى عام 2023، وهو أسوأ أداء له منذ عام 2008.