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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة العمل.. نوع من الزيوت الطبيعية يمنح الشعر طولًا وكثافة بأسرع وقت

زيت الروزماري للشعر
زيت الروزماري للشعر

يعد بخاخ الروزماري من الوصفات الطبيعية، التي تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه ومنع سقوطه، كما يعمل على تحفيز نمو الشعر، ويساعد على إصلاح الخلايا وتنشيطها، لذا ينصح الخبراء باستخدام بخاخ الروزماري للشعر.

ووفقا لموقع Health remediez نقدم لك خطوات تحضير بخاخ الروز ماري واستخدامه للحصول على أفضل نتيجة.

طريقة عمل بخاخ الروز ماري للشعر:

المكونات:

ملعقة كبيرة قرنفل مسمار
2 ملعقة كبيرة روز ماري جاف
كوب كبير ماء
زجاجة بخاخة

طريقة التحضير:

يوضع الروز ماري مع القرنفل والماء على النار حتى يغلى.

يرفع الخليط من على النار ويغطى ويترك منقوعًا لمدة ليلة كاملة.

يصفى خليط الروز ماري والقرنفل ويوضع في زجاجة بخاخة.

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ترج الزجاجة البخاخة وترش على فروة الرأس يوميًا مع التدليك بشرط أن يكون الشعر نظيفًا.

يترك الخليط على الشعر ولا يتم غسله.

تحفظ بخاخة الروز ماري في الثلاجة وتستخدم طوال الأسبوع وهو مدة صلاحيتها.

يكرر رش الخليط على الشعر لمدة شهر أو أكثر للحصول على نتيجة ملحوظة وشعر طويل.

ولا يفضل زيادة كمية القرنفل في الوصفة السابقة لأنه قد يسبب غمقان لون الشعر وخاصة إذا كان مصبوغًا.

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