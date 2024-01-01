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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة نجل فنان شهير .. تعرف على المقرمشات الحارة المضرة بالجسم

اضرار تناول المقرمشات
اضرار تناول المقرمشات

أصيب نجل الفنان شريف إدريس، بآلام شديدة في البطن، بعد تناول المقرمشات الحارة في المدرسة، وبعد إخضاعه للفحص الطبي، تبين وجود التهابات خطيرة في المعدة، وكتب عبر صفحته الرسمية فيسبوك، أن ابنه تعرض لوعكة صحية ناتجة عن تناوله بعض المقرمشات الحارة ما تسبب بآلام شديدة في البطن.. وفى هذا الإطار نرصد أضرار تناول المقرمشات الحارة على الجسم.

يشعر  الكثير من الاشخاص أثناء الجوع بالرغبة في تناول وجبة خفيفة ما يدفعهم إلى اللجوء لأكياس المقرمشات،حيث اختلاف نكهات أكياس المقرمشات، يعشق تناولها الكبار والصغار خصوصاً الأطفال ،فإنها جميعًا تلحق أضرارًا صحية بالجسم، كما تخلو من العناصر الغذائية المهمة،علاوة على ذلك فإن كثرة تناول المقرمشات يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية وأهمها التهاب جهاز المناعة، كما أن تناول المقرمشات لا يزيد فقط من احتمالية ارتفاع علامات الالتهاب ، ولكن تناول السعرات الحرارية المفرطة يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن. وفي هذا التقرير نرصد اضرار تناول المقرمشات وفقاً لموقع هيلثي لاين.

أضرار تناول المقرمشات:


تحتوي المقرمشات على كمية كبيرة من النشويات والتي عند التعرض إلى درجة حرارة عالية ينتج عنها مادة الأكريلاميد، وهي مادة سامة تسبب الإضرار بالحمض النووي، ما يؤثر على الجهاز المناعي.

إضافتها لإعطاء طعم مميز، هي في الأساس مواد كيميائية وصناعية، وتحتوي على نسبة من الملح، ما يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم.

يؤدي تناول المقرمشات الحارة على الكميات الزائدة من الدهون للتاثير على الكلى، والأعضاء الأخرى من الجسم التي تعمل وتسبب حرقة المعدة والغازات.  

يحتوي بعض أنواع المقرمشات الجاهزة المتوفرة في السوق وتحضيرها غير صحية،على آثار لمادة مسرطنة.

المقرمشات تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الذي يعمل على تعزيز الالتهابات والإجهاد التأكسدي، ومن ثم الإصابة بأمراض القلب.

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المقرمشات الحارة تتسبب في إلتهاب الحلق 
وتسبب المقرمشات، تراكم الترسبات في الشرايين وزيادة ضغط الدم وزيادة الوزن الألوان والنكهات الصناعية.

المقرمشات تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، التي تتسبب في الإصابة بمرض السمنة، كما أنه يحتوي على الزيوت المهدرجة والدهون التي تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير بالنسبة للأطفال.

المواد المصنعة الموجودة في المقرمشات الحارة تمد الجسم بعناصر وهمية غير طبيعية تضره أكثر مما تفيده، فتصيب دفاعات الجسم وتضعف المناعة وتسهل إصابة الأطفال بالأمراض المتنوعة.

تناول كميات كبيرة من الزيت النباتي المستخدم في قلي المقرمشات، قد يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، ما يؤثر بشكل أكبر في القلب، ويؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن خلال الحمل.

نظراً لاحتواء المقرمشات علي  إضافة الأملاح والنكهات وغيرها من الإضافات، واستهلاك تلك الرقائق المملحة يؤثر على مستويات الماء والمعادن في الجسم، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم التورم في الساقين للمرأة الحامل، وزيادة ضغط الدم.

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