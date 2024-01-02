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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير المحاصيل الحقلية: قطاع الزراعة يشهد اهتماما غير مسبوق في عهد السيسي

الزراعة
الزراعة

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ قطاع الزراعة لم يشهد هذا الاهتمام غير المسبوق قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرئيس الجمهورية يقابل وزير الزراعة بمعدل أسبوعي.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "من لا يملك قوته لا يملك قراره، وبالتالي، فإن الزراعة أمن قومي، فمصر بلد زراعي، ولكن اهتمام رئيس الجمهورية هو ألا نصدر المواد الخام، ولكن تصنيعها، وبدلا من تصدير القطن فإننا يجب أن نصدر قميصا، أي يجب إضافة قيمة مضافة إلى المادة الخام".

وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية: "ارتباط الصناعة بالزراعة (التصنيع الزراعي) أمر مهم للغاية، والدولة عليها دور والباحثون عليها دور والمواطنون عليهم دور، والدولة استصلحت ما يقارب 4 ملايين فدان، وتكلفة الفدان الواحد في الاستصلاح تقدر بنحو 250 ألف جنيه أي أن القيمة الإجمالية للاستصلاح تقدر بنحو تريليون جنيه، وهذا مبلغ ضخم اقتطعته الحكومة لتوفر الأمن الغذائي للمواطنين".

 

 

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