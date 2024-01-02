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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الإمارات بشأن زلزال اليابان المدمر

اليابان
اليابان

عبرت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع اليابان في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى اليابان وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأفادت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل المدمر الذي ضرب اليابان أمس إلى 48 قتيلا.

وضربت سلسلة من الزلازل القوية غرب اليابان، مما أسفر عن مقتل العشرات وإلحاق أضرارا بالمباني والمركبات والقوارب، حيث حث المسؤولون المواطنين في بعض المناطق، اليوم الثلاثاء، على الابتعاد عن منازلهم بسبب خطر حدوث المزيد من الزلازل القوية.

واستمرت الهزات الارتدادية في محافظة إيشيكاوا والمناطق المجاورة بعد يوم واحد من ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة للمنطقة بعد ظهر أمس الاثنين.

خسائر هائلة.. ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر في اليابان إلى 48 شخصا

عشرات القتلى والجرحى.. الكشف عن عدد ضحايا زلزال اليابان المدمر

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