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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر هائلة.. ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر في اليابان إلى 48 شخصا

زلزال اليابان
زلزال اليابان

أفادت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل المدمر الذي ضرب اليابان أمس إلى 48 قتيلا.

وضربت سلسلة من الزلازل القوية غرب اليابان، مما أسفر عن مقتل العشرات وإلحاق أضرارا بالمباني والمركبات والقوارب، حيث حث المسؤولون المواطنين في بعض المناطق، اليوم الثلاثاء، على الابتعاد عن منازلهم بسبب خطر حدوث المزيد من الزلازل القوية.

واستمرت الهزات الارتدادية في محافظة إيشيكاوا والمناطق المجاورة بعد يوم واحد من ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة للمنطقة بعد ظهر أمس الاثنين.

وقال المسؤولون إنه تم تأكيد مقتل ثلاثين شخصا في إيشيكاوا.

وقالوا إن سبعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، في حين أن الأضرار التي لحقت بالمنازل كانت كبيرة لدرجة أنه لم يمكن تقييمها على الفور.

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