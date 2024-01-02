سلاح ومخدرات.. حملات مكبرة على العناصر الإجرامية بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان ، عن ضبط (11) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 11,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة– 2 بندقية خرطوش– 4 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (12 متهم لـ 3 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (695) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 11 كيلو لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى- عدد من الطلقات).. بحوزة (8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.