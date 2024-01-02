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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3968 فرصة عمل في 7 محافظات.. والرواتب تبدأ من 3500 جنيه

صدى البلد

وفرت وزارة العمل 3968  فرصة عمل في 26 شركة خاصة  بــ  7 محافظات في عددِ من التخصصات، منها لذوي الهمم ، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأصدرت الوزارة  اليوم ؛نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص.                                                                                

وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص،وإقامة المشروعات الصغيرة ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني ،وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.                                                                     

  ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف  .

وقالت الوزارة أنها تلقت طلبات من 26 شركة قطاع خاص في  7 محافظات لديها 3968 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات  ،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.                                                         

 وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص خلال شهر يناير الجارى ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة،أو مديريات العمل بالمحافظات ،أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان ؛ وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وقالت الوزارة أن  نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـالإدارة.                                                                                

وأعلنت الوزارة  اليوم عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 7 محافظات وهي: القاهرة، والجيزة ، وبورسعيد، والمنوفية ، وشمال سيناء ، وقنا ، وسوهاج .                                                                          

وقالت الوزارة  إن فرص العمل متوفرة في تخصصات: مدرسين رياض أطفال ،وأطباء بيطريين ، وجليسة أطفال ، ومدير فرع ، وأخصائيين تمويل، ومسئول موارد بشرية،ومحاسبين،ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين كهرباء وميكانيكا، ومراقبين جودة ، وعمال خدمات بترولية ، وموظفين إستقبال ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ،وسائقين، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

وتضم النشرة  مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  بدمجهم في سوق العمل.                                                                                     وتقوم الوزارة  في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة .

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