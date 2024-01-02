تعليم القاهرة: توفير تهوية وإنارة وزائرة صحية بجميع لجان امتحانات نصف العام 2024

بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024 ، امتحانات نصف العام 2024، لطلاب الصفوف الدراسية (الرابع، الخامس ، السادس الابتدائي) في مدارس محافظة القاهرة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطلاب وضمان سير حسن سير الامتحانات دون أى عقبات.

وقال موسى إنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان امتحانات نصف العام 2024 .

وأكد أنه تم الالتزام بتوفير التهوية في جميع لجان امتحانات نصف العام 2024 ، وإنارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

كما أشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أى حالات طارئة داخل لجان امتحانات نصف العام 2024.

ومن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب النقل الإعدادي وما يعادله (المهنية، الرياضية ، الصم ، المكفوفين) من الثلاثاء ٩ يناير حتى الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ .

في حين يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من الاربعاء ١٧ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

أما جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب النقل للتعليم الثانوي فيبدأ من الأحد ١٤ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة، لطلاب النقل للتعليم الفنى من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢٤

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم ، قبل أيام من انطلاق امتحانات نصف العام 2024 .

وشملت التعليمات العاجلة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

مراعاة إجازات وأعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل.

عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.

وضع ضوابط معلنة في توزيع المعلمين الجدد وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.

سرعة إرسال كافة الالتماسات التي تسلمتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات المسابقة 30 ألف معلم تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات.

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024

امتحانات نصف العام 2024