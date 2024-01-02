أخبار السيارات| سعر تويوتا كورولا 2024 الرسمي خلال العام الجديد.. سيارة عائلية من شيفروليه سعرها 950 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع بداية العام الجديد 2024 انتشر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ، وتلك الزيادة تعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

مع بداية عام 2024 تحركه أسعار السيارات الجديدة للارتفاع ، وذلك بسبب الاحداث التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، وبالتالي ذلك ما أدي الي زيادة جميع أسعار سيارات الصانع الصيني داخل سوق السيارات المصري .

يوجد داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من سيارات الصانع الصيني ، وتوافره تلك الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بداية بداية العام الجاري ، وترجع تلك الزيادات للأحداث التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منها، عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

كشفت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري 296 GTB Assetto Fiorano الجديدة، وتنتمي سيارة 296 GTB Assetto Fiorano لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين الرياضية ، بالإضافة الي ان تلك السيارات من فيراري لن يمتلكها سوي 5 أفراد علي مستوي العالم ، وذلك لأنها سينتج منها 5 نسخ فقط علي مستوي العالم .

مع بداية العام الجديد، امتلأ السوق المصري للسيارات بالعديد من أنواع السيارات المختلفة سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وذلك من اجل توافر جميع الطرازات امام المواطنين المصريين واختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم .