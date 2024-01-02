سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن انضمام مصر للبريكس حيث مع بدء العام الجديد 2024، امس، انضمت مصر رسمياً إلى مجموعة "بريكس"

وهذه الخطوة يعتبرها الخبراء "مهمة" في سبيل الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي ستساعد على تقليل الطلب على الدولار.

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فمصر منذ سنوات وهى تشهد أزمة في توفير العملة الصعبة "الدولار" ، مع تفاقم معدلات التضخم خلال العامين الأخيرين،

وقامت القاهرة بتحرير الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، وذلك ادى الى انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بحوالى 25% خلال عام 2023، وبحوالى 50% منذ مارس 2022.

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